Фаниль Рафиков о бое на NAIZA 56: «Выйду делать свою работу»

Казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков рассказал корреспонденту Legalbet.kz о смене соперника по бою на турнире Naiza FC 56:

«Да, сменился соперник. Им стал бразилец Леонардо Лимбергер. Карлс Джон де Томас объявил, что не хочет драться. В причинах я особо не разбирался. Моё дело – подготовиться, быть готовым к любому вызову. В нашей команде DAR Team не выбирают соперников. Лимбергер выразил желание подраться, поэтому 21 декабря увидимся в октагоне с ним — выйду делать свою работу, как обычно», — заявил Рафиков корреспонденту Legalbet.kz Виталию Гетцу.

Поединок Рафиков (21-7) — Лимбергер (16-6) пройдёт 21 декабря на турнире Naiza FC 56.в Алматы.

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