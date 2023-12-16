Тренер Рахмонова о бое с Томпсоном: «Победа станет хорошей заявкой в борьбе за титул»

Тренер Шавката Рахмонова Азиз Разыев поделился ожиданиями от боя Шавката против Стивена Томпсона:

«Вся страна ждет яркой победы, но самое главное победить, не важно как. Томпсон – тот соперник, победа над которым станет хорошей заявкой в борьбе за титул. Стивен – медийный, дважды дрался за титул. Надеемся, что Шавкат выйдет и сделает свое дело»

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