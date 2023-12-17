Колби Ковингтон о возможном бое с Рахмоновым: «Это не имеет смысла»

Колби Ковингтон (17-4) на пресс-конференции по итогам турнира ответил на вопрос о возможности проведения следующего боя с 29-летним Рахмоновым:

«Это не имеет смысла. Вы знаете, я хочу в соперники Томпсона, это куда более значительный бой, большое имя. Это было бы хорошим бизнесом для UFC»

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