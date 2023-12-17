Дана Уайт о победе Рахмонова: «Я был шокирован, что он решил использовать грепплинг»

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал победу казахстанского файтера Шавката Рахмонова (18-0) над американцем Стивеном Томпсоном (17-7-1) на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе:

«Шавкат сбросил меня с самого начала, когда он выбрал грэпплинг вместо ударки. В итоге всё закончилось тем, что он засабмитил «Чудо-мальчика», которого никто никогда не побеждал сабмишном. Да, Шавкат выглядел хорошо — просто я был немного шокирован тем, что он решил использовать грэпплинг и стал прижимать Томпсона к сетке. Потом он успешно провел тейкдаун и сделал сабмишн»

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