Дана Уайт о победе Рахмонова: «Я был шокирован, что он решил использовать грепплинг»

Теги UFC Дана Уайт MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал победу казахстанского файтера Шавката Рахмонова (18-0) над американцем Стивеном Томпсоном (17-7-1) на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе:

«Шавкат сбросил меня с самого начала, когда он выбрал грэпплинг вместо ударки. В итоге всё закончилось тем, что он засабмитил «Чудо-мальчика», которого никто никогда не побеждал сабмишном. Да, Шавкат выглядел хорошо — просто я был немного шокирован тем, что он решил использовать грэпплинг и стал прижимать Томпсона к сетке. Потом он успешно провел тейкдаун и сделал сабмишн»

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1 комментарий
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Удивил тем, что решил не драться в стойке с с Томпсоном?? Бред какой-то. Или перевод некачественный. "Сбросил меня".
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