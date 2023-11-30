Максим Гришин про Бакытжанулы: «Асылжан всегда идет вперед, у него агрессивная манера ведения боя»

Бывший боец UFC Максим Гришин высказался о своем сопернике по бою на турнире RCC 17 Асылжане Бакытжанулы:

«Мой соперник Асылжан достаточно крепкий, и подготовка к его стилистике складывалась в нашу пользу. Мне нужна победа, хочется выиграть, тем более это будет первый поединок в нашей стране, плюс давно не выступал. Очень приятно, что лигу RCC заинтересовала моя персона. Асылжан всегда идет вперед, кидает много ударов, у него агрессивная манера ведения боя. Я принимаю его манеру и буду ловить его, победит умнейший»

Турнир пройдет 15 декабря.

Агапова, «Бопай», сестра Рахмонова, Чемпионка OCTAGON и чемпионка мира по джиу-джитсу. ТОП-5 сильнейших женщин в казахстанском ММА

Муж Рахмоновой о продолжении карьеры Соры: «Спорт – это часть нашей жизни, Сора еще осчастливит казахский народ»

Чимаев назвал условие для боя с Рахмоновым