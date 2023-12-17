Рахмонов о ближайших планах: «Отдохну и буду ждать новостей от UFC»
Шавкат Рахмонов после победы над Стивеном Томпсоном рассказал о своих ближайших планах:
«Вернусь домой, в Казахстан, отдохну. Затем будем ждать новостей от UFC, кто выйдет на титульный бой. Будем наблюдать»
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