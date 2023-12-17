Рахмонов о ближайших планах: «Отдохну и буду ждать новостей от UFC»

Шавкат Рахмонов после победы над Стивеном Томпсоном рассказал о своих ближайших планах:

«Вернусь домой, в Казахстан, отдохну. Затем будем ждать новостей от UFC, кто выйдет на титульный бой. Будем наблюдать»

«Хаос» Менесс. Трижды забирал у UFC по 50 тысяч долларов, мог подраться с Жумагуловым, но снялся из-за травмы. Теперь впереди бой с Максумом

Три брата Головкина: двое погибли в 90-е, еще один – отказался от Олимпиады и ушел из бокса

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