Шавкат возглавил рейтинг UFC по количеству досрочных побед

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Победа над Томпсоном стала шестой досрочной для Рахмонова в UFC, по этому показателю ему нет равных в лиге.

Рейтинг бойцов с самой длинной серией финишей в UFC:

Шавкат Рахмонов / 6 

Бенуа Сен-Дени / 5

Карлос Ульберг / 4

Брендан Аллен / 4

Роман Копылов / 4

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1 комментарий
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это в полусреднем, а не во всей лиге
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