Шавкат возглавил рейтинг UFC по количеству досрочных побед
Победа над Томпсоном стала шестой досрочной для Рахмонова в UFC, по этому показателю ему нет равных в лиге.
Рейтинг бойцов с самой длинной серией финишей в UFC:
Бенуа Сен-Дени / 5
Карлос Ульберг / 4
Брендан Аллен / 4
Роман Копылов / 4
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