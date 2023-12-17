Шавкат возглавил рейтинг UFC по количеству досрочных побед

Победа над Томпсоном стала шестой досрочной для Рахмонова в UFC, по этому показателю ему нет равных в лиге.

Рейтинг бойцов с самой длинной серией финишей в UFC:

Шавкат Рахмонов / 6

Бенуа Сен-Дени / 5

Карлос Ульберг / 4

Брендан Аллен / 4

Роман Копылов / 4

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