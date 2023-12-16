Адесанья о бое Рахмонов – Томпсон: «Я бы не советовал Шавкату драться с «Вондербоем» в стойке»

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья выступил с прогнозом на бой Шавката Рахмонова со Стивеном Томпсоном на турнире UFC 296:

«Шавкат против „Вондербоя“! Я даже не могу объяснить, что в нем особенного. Он просто жесткий. Должен ли он драться чище и более внимательно? Но для него это работает. Для некоторых бойцов это хорошее качество. Томпсон очень точный, знает, как двигаться. Если Томпсон сможет хорошо двигаться и быть точен в стойке, то Шавкат не захочет с ним драться, а будет стараться перевести его в партер. В стойке? Не знаю, я бы ему не советовал драться с „Вондербоем“ в стойке. Поэтому его лучший выход — это делать то, что он умеет, то есть сблизиться с ним, уложить на спину и закончить бой. Если будет драться в стойке с „Вондербоем“, то он [Томпсон] его поймает. Но у него отличный тренер по „ударке“ — Генри Хуфт, который помогает ему и, думаю, он его к этому подготовил и сейчас он уверен в своей стойке. Что нужно избегать Томпсону? Не позволить Шавкату перевести себя в партер. Ты не можешь дойти до такого уровня в UFC без хорошего грепплинга, поэтому, конечно, он знает, как вести себя в партере. Я хочу, чтобы „Вондербой“ выиграл, если честно, потому что он мой кореш, но это будет очень тяжело. Думаю, то, за счет чего Томпсон может выиграть этот бой — это движение на ногах. Ему нужно хорошо двигаться, заставить его устать и поймать его ударом. Шавкат, ты знаешь, что делать — перевести его в партер и закончить бой там. Однако я ставлю на Томпсона»

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