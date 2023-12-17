Шавкат Рахмонов после боя: «Я заслуживаю бой за пояс»

Шавкат Рахмонов после победы над Стивеном Томпсоном:

«Сегодня День независимости Казахстана, поздравляю мой народ. Стивен Томпсон – сильный парень, я смог финишировать его и считаю, что заслуживаю бой за пояс. Готов подраться с победителем титульного боя»

«Хаос» Менесс. Трижды забирал у UFC по 50 тысяч долларов, мог подраться с Жумагуловым, но снялся из-за травмы. Теперь впереди бой с Максумом

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