Шавкат Рахмонов после боя: «Я заслуживаю бой за пояс»
Шавкат Рахмонов после победы над Стивеном Томпсоном:
«Сегодня День независимости Казахстана, поздравляю мой народ. Стивен Томпсон – сильный парень, я смог финишировать его и считаю, что заслуживаю бой за пояс. Готов подраться с победителем титульного боя»
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