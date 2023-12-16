Экс-чемпион UFC о бое Рахмонов – Томпсон: «Шавкат – особенный»

Бывший чемпион UFC в среднем весе британец Майкл Биспинг спрогнозировал исход боя казахстанского полусредневеса Шавката Рахмонова с американцем Стивеном Томпсоном:

«Шавкат Рахмонов против Стивена «Чудо-мальчика» Томпсона. Боже мой, вот это бой! Стивен «Вандербой» Томпсон — это легенда, ему 40 лет. Он пару раз сражался за титул против Тайрона Вудли. Один из лучших страйкеров. Один из самых подвижных и быстрых ударников, которых мы когда-либо видели в UFC. Но рекорд Шавката Рахмонова — 17-0, и все победы досрочные. Этот парень — особенный. Он может выполнять любую работу. Мне кажется, что на данном этапе карьеры Стивена для негоэто будет слишком. Поэтому я ставлю на Шавката Рахмонова»

«Хаос» Менесс. Трижды забирал у UFC по 50 тысяч долларов, мог подраться с Жумагуловым, но снялся из-за травмы. Теперь впереди бой с Максумом

Три брата Головкина: двое погибли в 90-е, еще один – отказался от Олимпиады и ушел из бокса

Ангелина Лукас опубликовала фото со своим парнем-боксером