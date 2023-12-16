Шавкат Рахмонов о возможном бое Головкин – Джей Пол: «Гена выиграет»

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов ответил на вопрос о возможном бое Геннадия Головкина с Джеком или Логаном Полом:

«Гена на другом уровне. Просто он сейчас завершает карьеру, у него вроде один бой остался. Конечно, Гена выиграет. Он давно в этом деле, давно боксирует на топовом уровне»

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