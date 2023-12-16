Лаура Санко обратилась к Рахмонову на казахском: «Думай о людях в Казахстане, которые за тебя в этот момент»

Американская журналистка и комментатор американского промоушна UFC Лаура Санко выступила с обращением к Шавкату Рахмонову на казахском языке перед поединком на турнире UFC 296:

Рахмонов успешно прошел взвешивание перед боем с американским спортсменом Стивеном Томпсоном. После процедуры взвешивания Санко обратилась к казахстанцу на его родном языке следующим образом: «Шавкат, вперед Казахстан!» и продолжила на английском: «Ты можешь это сделать! Используй свое давление, но ты должен быть умен, быть немного более внимательным в защите. Думай о людях в Казахстане, которые за тебя в этот момент! Используй свой грепплинг! Переведи Томпсона в партер и доминируй!». В концовке Санко пожелала удачи Шавкату на казахском.

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