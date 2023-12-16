Если ставка на «Номада» не сыграет, Olimpbet вернет 25%

Шавката Рахмонова ждет самый громкий поединок в карьере. Расклады на бой казахстанского бойца с экс-претендентом на пояс в полусреднем весе дает самый популярный букмекер страны.

Победа Шавката на UFC 296 способна открыть ему дорогу к титульному поединку. Стивен Томпсон – один из самых зрелищных бойцов в промоушне и бывший претендент на пояс в полусреднем весе. Лучшие времена американца прошли, но это не значит, что Рахмонову будет легко.

Пяти поединков хватило Шавкату, чтобы устроить переполох в своей категории. Фанаты MMA по всему миру пророчат ему чемпионство, не утихают разговоры о возможном бое с Хамзатом Чимаевым.

Рахмонов – настоящий универсал, который может одержать досрочную победу любым способом. Из его гильотины еще никто не выбрался, равно как и биться с ним в стойке тоже чревато поражением нокаутом. Видимо, именно поэтому ходит много слухов об отказе даже топовых бойцов драться с «Номадом».

Но Стивен Томпсон не из робкого десятка. В его послужном списке за последние 10 лет сложно найти неизвестных соперников. Мастер карате и кикбоксинга не смог стать чемпионом, но влюбил в себя множество фанатов UFC. Главные козыри «Вандербоя» – поразительно точные удары ногами и чувство дистанции.

Защита Шавката неидеальна, он готов к разменам и нередко пропускает тяжелые удары. Удачное попадание хай-киком ­– пожалуй, единственный шанс Томпсона одолеть казахстанца. При этом аналитики Olimpbet считают Рахмонова фаворитом: коэффициент на победу Шавката – 1.15, на победу Стивена – 5.9.

Кстати, для этого боя у самого щедрого казахстанского букмекера действует акция «Ставка без поражений»: если прогноз на победу «Номада» от 2 000 тенге не сыграет, то на счет пользователя вернется 25% суммы!

На UFC 296 пройдут и другие топовые бои. Особого внимания заслуживает главное событие – Колби Ковингтон в третий раз попытается выиграть титул в полусреднем весе, помешать этому собирается Леон Эдвардс.

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