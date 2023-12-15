Али Кабдулла проиграл Зайнукову на турнире RCC 17

В поединке на RCC 17 сошлись Артур Зайнуков и Али Кабдулла. Они провели трехраундовый бой по правилам ММА в легком весе.

В итоге поединок прошел всю дистанцию. Артур Зайнуков за счет своей борьбы забрал победу единогласным решением судей.

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