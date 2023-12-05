Ильяс Хамзин выступит с Бакытжанулы и Кабдуллой на одном турнире

Большой вечер боев RCC 17 пройдет в Екатеринбурге.

В кард добавлен еще один бой, в рамках которого встретятся этнический казах Ильяс Хамзин (12-3) и Леонардо Кавалейро да Силва (9-3).

Бразилец в основном выступал у себя на родине, в России успел проиграть экс-чемпиону Bellator Андрею Корешкову на турнире лиги Shlemenko FC.

Хамзин же после поражения от бразильца Конрадо успел финишировать экс-бойца лиги ONE Годоя.

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