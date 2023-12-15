Нурдаулетов побывал в нокдауне, но выиграл бой у Зоня

Казахстанский боксер Бекзад Нурдаулетов выступил на шоу «Ночь чемпионов IBA» в Астане, проведя бой с россиянином Никитой Зонем.

Бой закончился победой Нурдаулетова единогласным решением судей. В третьем раунде казахстанец побывал в нокдауне.

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