Сенсацией завершился бой Шымбергенова на вечере бокса «Ночь Чемпионов IBA»

Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов на вечере бокса «Ночь чемпионов IBA» в Астане сразился с боксером из Мексики Хосе Мигелем Боррего.

Этот бой завершился в четвертом раунде, мексиканец отправил Шымбергенова в тяжелый нокдаун — рефери остановил бой.

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