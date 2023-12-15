Чемпион мира Ташкенбай одержал победу на турнире «Ночь Чемпионов» в Астане
Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай на турнире «Ночь чемпионов» в Астане провел бой с узбекистанцем Нодиржоном Мирзахмедовым.
Этот поединок прошел всю дистанцию и закончился победой Ташкенбая решением судей.
В любителях Санжар Ташкенбай является действующим чемпионом мира.
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