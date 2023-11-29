Жанкош Тураров о бое за титул WBA в Казахстане: «Этот поединок должен был состояться в Лас-Вегасе»

Казахстанский боксер, чемпион мира IBO в первом полусреднем весе Жанкош Тураров (27-0, 20 КО) поделился некоторыми подробностями о своем предстоящем бое за два титула:

«Этот поединок должен был состояться в Лас-Вегасе. Но, с целью популяризации бокса в Казахстане и, чтобы подарить праздник спорта землякам, мы приложили максимум для переноса боя в Алматы», — написал спортсмен в социальных сетях.

10 декабря в Алматы Тураров сразится с японцем Акихиро Кондо (37-11-2, 21 КО). На кону будет стоять титул Жанкоша по версии IBO, а также пояс WBA Gold.

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