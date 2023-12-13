Багдат Жубаныш о бое Рахмонов – Томпсон: «Шавкат одержит досрочную победу»

Багдат Жубаныш поделился мнением о предстоящем поединке Шавката Рахмонова (17-0) против американца Стивена Томпсона (17-6-1):

«Если честно, я не особо следил за выступлениями Стивена Томпсона. Но думаю, что Шавкат одержит в этом противостоянии досрочную победу. Мой прогноз — победа Рахмонова в 1 или 2 раунде, удушающим приемом»

Бой состоится 17 декабря на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США).

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