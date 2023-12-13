Чейл Соннен про Рахмонова: «У него есть потенциал стать звездой»

Бывший боец UFC Чейл Соннен про Шавката Рахмонова:

«У него есть потенциал стать звездой, даже если это медленный взлет, чтобы затмить другие вещи, которые мы видели»

17 декабря на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США) Шавкат Рахмонов проведет бой в полусреднем весе с американцем Стивеном Томпсоном.

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