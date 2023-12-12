Тренер Рахмонова о конкуренции в дивизионе Шавката: «Я не вижу человека, который мог бы остановить Шавката»

Российский тренер по борьбе Эдуард Базров, который работает с казахстанским бойцом Шавкатом Рахмоновым, поделился мнением о своем подопечном:

«Шавкат является очень сильным мотиватором для всех бойцов. Для людей Казахстана Шавкат — он пример. Я не вижу человека в дивизионе, который мог бы остановить Шавката на данный момент»

Свой следующий бой Шавкат Рахмонов (17-0) проведет 17 декабря против американца Стивена Томпсона (17-6-1). Они встретятся на 296-м номерном турнире UFC в Лас-Вегасе (США, штат Невада). Для Рахмонова это будет шестой бой в UFC.

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