Шавкат Рахмонов о встрече с президентом Казахстана: «Главной целью было просто узнать друг друга»

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов поделился впечатлениями от официальной встречи с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

— Встреча прошла хорошо. Меня пригласило Министерство спорта. Главной целью было просто узнать друг друга. Мы встретились, я рассказал ему о своих дальнейших планах, – отметил Рахмонов в интервью The MMA Hour.

Боец побывал на приеме у главы государства весной этого года после победы над Джеффом Нилом.

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