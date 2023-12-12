Гаджимурат Хирамагомедов о реванше с Рахмоновым: «Были такие мысли»

Теги UFC MMA Гаджимурад Хирамагомедов Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Российский боец MMA Гаджимурад Хирамагомедов высказался о желании реванша с Шавкатом Рахмоновым. Они дважды встречались в финалах любительских чемпионатов мира, оба раза победу одержал россиянин:

«Были такие мысли. Но он пошел своей дорогой, я своей. Что-то менять уже поздно. А Рахмонову желаю только побед!»

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