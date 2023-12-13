Руслан Шамилов о реванше с Дауреном Ермековым: «Надеюсь, успею его убрать, если он не завершит карьеру»

Экс-чемпион NAIZA Руслан Шамилов после победы над Гамзатом Хирамагомедовым в лиге URAL FC высказался о реванше с Дауреном Ермековым6

«Моим самым серьезным оппонентом был Даурен Ермеков. Сейчас я занимаюсь вольной борьбой, исправлю свои пробелы и буду готов к реваншу с Дауреном. Надеюсь, успею его убрать, если он не завершит карьеру»

Шамилов с Ермековым дрались за два пояса NAIZA и URAL FC на турнире в Алматы. Даурен выиграл решением.

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