Нурбек Кабдрахманов о своем будущем: «Хочется попробовать свои силы за океаном»

Чемпион NAIZA в полулегком весе Нурбек Кабдрахманов о своих дальнейших планах:

«Не хочется заострять внимание на промоушенах в СНГ. Посмотрим, что предложит NAIZA, но хочется попробовать свои силы за океаном. Хотя бы в какой-то лиге»

Нурбек выиграл пояс лиги в бою с Мохаммадом Эминовым.

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