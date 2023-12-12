Узбекский боец MMA Гуськов о поединке Рахмонов – Томпсон: «Если Шавкат решит бороться, то разборка будет короткой»

Узбекский боец MMA Богдан Гуськов оценил шансы Шавката Рахмонова в бою против американца Стивена Томпсона.

«Не сомневаюсь в победе Рахмонова над Томпсоном. Интрига лишь в том, какой стиль выберет Шавкат. Если он захочет драться в стойке, то Стивен еще повоюет. Если Шавкат решит бороться то разборка будет короткой», – отметил Гуськов.

Бой Рахмонов – Томпсон состоится 16 декабря.

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