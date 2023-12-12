Шавкат Рахмонов о титульном бое: «Не было обещаний, но моя цель – привезти титул в Казахстан»

Пятый номер рейтинга полусреднего веса UFC из Казахстана Шавкат Рахмонов о шансах на титул:

«У меня не было этого разговора или каких-либо обещаний, но все, что я хочу сказать, это то, что я уже готов сражаться за титул, и победа над Стивеном Томпсоном станет еще одним поводом доказать, что я готов. Я не знаю, что произойдет дальше, я просто хочу сосредоточиться на Стивене Томпсоне, и мы узнаем, что произойдет потом.

Одному Богу известно, но я бы хотел подраться за титул в следующем году. Моя цель — выиграть этот пояс и привезти его домой в Казахстан»

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