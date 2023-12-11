Шавкат Рахмонов: «Самбо приближено к MMA, а джиу-джитсу эффективнее на земле»

Шавкат Рахмонов ответил на вопрос, почему считает, что боевое самбо является хорошей базой для MMA.

«Оно приближено к MMA, я выступал по правилам боевого самбо, и мы тренировали все, бокс, борьбу… все. Джиу-джитсу эффективнее на земле, и оно популярнее в мире, чего нельзя сказать о самбо», – сказал Рахмонов.

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