Шавкат Рахмонов: «Самбо приближено к MMA, а джиу-джитсу эффективнее на земле»
Шавкат Рахмонов ответил на вопрос, почему считает, что боевое самбо является хорошей базой для MMA.
«Оно приближено к MMA, я выступал по правилам боевого самбо, и мы тренировали все, бокс, борьбу… все. Джиу-джитсу эффективнее на земле, и оно популярнее в мире, чего нельзя сказать о самбо», – сказал Рахмонов.
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