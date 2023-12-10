Томпсон: «Побью Рахмонова и буду драться за титул»

Стивен Томпсон прокомментировал предстоящий бой с Шавкатом Рахмоновым.

«Шавкат никогда прежде не дрался с таким бойцом как я. После того, как я его побью, буду драться за титул. Так что приходите 16 декабря на арену. Увидите, как рефери поднимает руку «Чудо-мальчику» Томпсону», – сказал американский боец.

Бой Рахмонов – Томпсон пройдет в Лас-Вегасе (США) 16 декабря.

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