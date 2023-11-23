Канчельскис о возможном переходе Алипа в «МЮ»: «Для всего казахстанского футбола будет большой плюс»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал новость о том, что защитник «Зенита» Нуралы Алип попал в сферу интересов английского клуба.

«Если произойдет этот переход, я буду очень рад. Для футболиста это будет большой шаг вперед. Это прогресс, новый футбольный мир. Для всего казахстанского футбола будет большой плюс, если Алип будет играть в «Манчестер Юнайтед». Это популяризация футбола. Это будет важный момент и для него, и для казахстанских детишек, которые любят играть в футбол.

Будем надеяться, что он сможет там заиграть. Но это зависит только от него. Будем переживать и болеть за него», — сказал Канчельскис.

Ранее ИА El.kz сообщило, что защитника «Зенита» просматривает «МЮ», а на игру сборной Казахстана со Словенией (1:2) в квалификации Евро-2024 должны были приехать скауты английского клуба.

Статистика 23-летнего футболиста доступна тут.