Нуралы Алип перед игрой с «Пари НН»: «В следующем матче главное — выиграть»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип прокомментировал предстоящий матч петербуржцев с «Пари НН».

— А вам как, когда за стенами минус 15, а здесь плюс 15 градусов? До этого на базе тренировались?

— Да, сейчас первый раз здесь, и это вообще тема! Кайф! Как летом здесь.

— Условия, приближенные к боевым?

— Конечно!

— Когда играли в Москве, там были сложные поля, холодно. Здесь лучше?

— Конечно. Там открытые стадионы, холодно, морозно.

— Что думаете о ближайшем сопернике?

— Это заключительный матч, самое главное в нем — выиграть. Также важно и травму не получить в последнем матче. Думаю, хорошо сыграем и возьмем три важных очка, – сказал игрок «Зенита».

Игра 18-го тура Мир РПЛ пройдет в субботу в Санкт-Петербурге.