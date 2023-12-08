Нуралы Алип перед игрой с «Пари НН»: «В следующем матче главное — выиграть»

Теги Зенит премьер-лига Россия Пари НН Нуралы Алип Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Защитник «Зенита» Нуралы Алип прокомментировал предстоящий матч петербуржцев с «Пари НН».

— А вам как, когда за стенами минус 15, а здесь плюс 15 градусов? До этого на базе тренировались?

— Да, сейчас первый раз здесь, и это вообще тема! Кайф! Как летом здесь.

— Условия, приближенные к боевым?

— Конечно! 

— Когда играли в Москве, там были сложные поля, холодно. Здесь лучше?

— Конечно. Там открытые стадионы, холодно, морозно. 

— Что думаете о ближайшем сопернике?

— Это заключительный матч, самое главное в нем — выиграть. Также важно и травму не получить в последнем матче. Думаю, хорошо сыграем и возьмем три важных очка, – сказал игрок «Зенита».

Игра 18-го тура Мир РПЛ пройдет в субботу в Санкт-Петербурге.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий