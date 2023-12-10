Фаниль Рафиков о бое с де Томасом: «Соперник бился в UFC. Будет хорошее испытание для меня»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Фаниль Рафиков Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков рассказал о филиппинце Карлсе Джоне де Томасе — сопернике по поединку на турнире Naiza FC 56:

«Да, де Томас. Бился в UFC. В 77 кг перешёл. Дерётся там, у себя на родине, вполне успешно. Хороший соперник, есть возможность посмотреть свой уровень.

Тем более, по ММА я почти полгода не бился, пробовал себя в боксе. Поэтому это хорошее испытание для меня. И проверка».

Поединок Рафиков (21-7) — де Томас (10-3) пройдёт 21 декабря.

Агапова, «Бопай», сестра Рахмонова, Чемпионка OCTAGON и чемпионка мира по джиу-джитсу. ТОП-5 сильнейших женщин в казахстанском ММА

Бои Рахмонова, Резникова и многое другое. Все самое интересное из мира единоборств в декабре

Джефф Нил о бое Рахмонов – Томпсон: «Отдаю предпочтение Шавкату»

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий