Фаниль Рафиков о бое с де Томасом: «Соперник бился в UFC. Будет хорошее испытание для меня»

Казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков рассказал о филиппинце Карлсе Джоне де Томасе — сопернике по поединку на турнире Naiza FC 56:

«Да, де Томас. Бился в UFC. В 77 кг перешёл. Дерётся там, у себя на родине, вполне успешно. Хороший соперник, есть возможность посмотреть свой уровень.

Тем более, по ММА я почти полгода не бился, пробовал себя в боксе. Поэтому это хорошее испытание для меня. И проверка».

Поединок Рафиков (21-7) — де Томас (10-3) пройдёт 21 декабря.

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