Гамлет Асланов после боя обратился к Рахмонову: «Газуй Родной»

Казахстанский боец ММА Гамлет Асланов после своей победы на турнире NAIZA 55 в Астане обратился к своему одноклубнику Шавкату Рахмонову:

«Газуй родной! Весь Казахстан за тебя болеет»

Шавкат проведет бой 16 декабря против Стивена Томпсона.

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Бои Рахмонова, Резникова и многое другое. Все самое интересное из мира единоборств в декабре

Джефф Нил о бое Рахмонов – Томпсон: «Отдаю предпочтение Шавкату»