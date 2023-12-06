Гамлет Асланов после боя обратился к Рахмонову: «Газуй Родной»
Казахстанский боец ММА Гамлет Асланов после своей победы на турнире NAIZA 55 в Астане обратился к своему одноклубнику Шавкату Рахмонову:
«Газуй родной! Весь Казахстан за тебя болеет»
Шавкат проведет бой 16 декабря против Стивена Томпсона.
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