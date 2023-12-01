Менеджер Кабардиева о подписании в UFC: «Сейчас нужно закрыть поражение»

Саят Абдрахманов, менеджер казахстанского бойца Магомеда Кабардиева (10-1) рассказал о его дальнейших перспективах после неожиданного поражения в последнем бою:

«У Магомеда есть яркие финиши, которые завирусились на Западе — на ESPN показывают. За него матчмейкеры UFC в курсе. Второй самый важный момент, который мы закрыли — рабочая виза в Америку. Понятно, что при удачном результате боя с Грозиным, любой вариант на замену — он был готов выйти и выступить. Сейчас просто нужно закрыть поражение — ничего страшного. Скорее всего, он в Америку поедет готовиться, тренироваться. И всё еще вполне возможно. Всё будет зависеть... Не всегда всё идет по сценарию, который ты спланировал. Но это не значит, что ты не дойдешь до конечной цели, которую ты наметил»

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