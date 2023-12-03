Аян Турсын приблизилась к ТОП-50 наилегчайшего веса

После победы над россиянкой Мариной Шутовой и завоевания титула лиги OCTAGON казахстанка Аян Турсын приблизилась к топ-50 мирового рейтинга наилегчайшего веса у женщин по версии сайта fightmatrix.

Аян поднялась с 99 на 52 место. Чуть ниже оказалась бразильянка из UFC Жаклин Аморим.

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