Карим Рузбакиев проведет бой с узбеком Джафаровым

Узбек Миромшох Джафаров (5-1) и казахстанец Карим Рузбакиев (9-2) проведут поединок на OCTAGON 53.

Рузбакиев возвращается в октагон после обидного поражения от Данияла Елбаева после остановки врачей.

Турнир пройдет 23 декабря в Алматы.

Агапова, «Бопай», сестра Рахмонова, Чемпионка OCTAGON и чемпионка мира по джиу-джитсу. ТОП-5 сильнейших женщин в казахстанском ММА

Бои Рахмонова, Резникова и многое другое. Все самое интересное из мира единоборств в декабре

Джефф Нил о бое Рахмонов – Томпсон: «Отдаю предпочтение Шавкату»