Акбар Таиров о бое с Сергеем Харитоновым: «Я дал согласие, он тоже был не против»

Казахстанский боец ММА Акбар Таиров рассказал о возможном проведении поединка против россиянина Сергея Харитонова:

«На пресс-конференции на церемонии взвешивания был задан вопрос — реально ли было бы организовать мой бой против Харитонова. На что я дал согласие, так как это легендарный боец, к тому же пояс чемпиона MFP принадлежит именно Сергею. Сделали face to face, дали согласие на бой. В итоге всё будет зависеть от организаторов — ну и, конечно, от гонорара. Как это всё комментировал Харитонов? Он тоже был не против поединка со мной. Я бы с удовольствием разделил с ним октагон»

28-летний Таиров (3-3) должен был провести бой на MFP 242 в Хабаровские 2 декабря, но поединок отменили. 43-летний Харитонов (46-9-2), выступавший в Pride и Bellator, присутствовал на турнире в качестве гостя.

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