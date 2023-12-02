Казахстанец Таиров может провести бой с Харитоновым

Казахстанский тяжеловес Акбар Таиров должен был выступить на турнире лиги MFP в Хабаровске, однако его соперник из Египта не сумел вылететь из страны из-за проблем с законом.

В итоге лига не сумела найти замену на турнир 2 декабря, однако на официальной церемонии взвешивания Таиров провел битву взглядов с экс-бойцом Bellator Сергеем Харитоновым.

«Face-to-face прошел успешно! Мы готовы разделить октагон в интересном поединке в 2024 году! Это будет сильнейшее противостояние! MFP ваше слово?», – написал Таиров в социальных сетях.

Ранее Акбар выступал в лиге Eagle FC.

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