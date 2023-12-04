Обновлен рейтинг WBO: Головкин опустился на шестое место, Нурсултанов – второй

Всемирная боксерская организация (WBO) обновила рейтинг среднего дивизиона.

Чемпионом по-прежнему является казахстанец Жанибек Алимханулы.

В топ-10 входят еще два представителя Казахстана: Мейирим Нурсултанов сохранил за собой вторую строчку рейтинга, а Геннадий Головкин опустился на шестое место.

1. Крис Юбенк-младший (Великобритания)

2. Мейирим Нурсултанов (Казахстан)

3. Дензел Бентли (Великобритания)

4. Хамза Шираз (Великобритания)

5. Шейн Мосли-младший (США)

6. Геннадий Головкин (Казахстан)

7. Феликс Кэш (Великобритания)

8. Андрей Михайлович (Новая Зеландия)

9. Анауэль Нгамиссенге (Конго)

10. Лиам Смит (Великобритания)

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