Рахмонов провел тренировку с Чендлером и Лоулером

Пятый номер рейтинга полусреднего веса UFC, казахстанский боец Шавкат Рахмонов опубликовал в социальных сетях фотографию с совместной тренировки с американскими бойцами Майклом Чендлером и Робби Лоулером.

«Тяжелая неделя», – написал Рахмонов.

Рахмонов в следующий раз выйдет на бой против Стивена Томпсона 17 декабря на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США). Шавкат в марте 2023 года удушающим приемом в третьем раунде победил Джеффа Нила. На счету казахстанца 17 побед и ни одного поражения.

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