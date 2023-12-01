Менеджер Рахмонова: «Думаю, рано или поздно Иэн Гэрри и Шавкат подерутся»

Саят Абдрахманов, менеджер казахстанского бойца Шавката Рахмонова (17-0) рассказал о ситуации в полусреднем весе и потенциальном поединке с ирландцем Иэном Гэрри (13-0).

— На этом же турнире, где Шавкат подерется с Томпсоном, дерется еще одна интересная пара: Иэн Гэрри — Висенте Луке, и это выглядит как потенциальная мини-сетка. Потому что Иэн Гэрри — непобежденный тоже, со статусом определенным, Висенте Луке — с репутацией, все остальное... Насколько это так и насколько это логично, или ты видишь у Шавката другой путь после Томпсона в случае успеха?

— Ну, там видишь, интересная ситуация в дивизионе в том плане, что Колби чуть-чуть вне очереди дерется за титул, Белал там ждет свой шанс, и это чуть-чуть осложняет ситуацию в дивизионе. Ислам хочется подняться в весе... Понятно, если бы Белал сейчас дрался за титул, и Шавкат досрочно побеждает Томпсона, несомненно, Шавкат был бы первым претендентом. А сейчас ситуация такая запутанная...

Возможно, после боя с Томпсоном Шавкату придется еще один бой провести. Но Иэн Гэрри, я считаю, он пока на один бой позади Шавката, на несколько позиций чуть позади. То есть для того, чтобы подраться с Шавкатом, ему нужно победить Луке и еще кого-то, скорее всего, чтобы рассматривать его как потенциального соперника. После этого боя это возможно, только если других интересных доступных вариантов не будет.

Думаю, рано или поздно они подерутся. Будет это следующий бой или нет — точно не знаю. Но они тренировались вместе, спарринговали вместе... Но я думаю, что в ближайшее время сам Иэн Гэрри не будет хотеть этого боя, – сказал Абдрахманов в интервью «Sport24: Культура бития».

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