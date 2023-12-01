Боец UFC Хупер о бое Рахмонов – Томпсон: «Если «Вандербой» не позволит прижать себя к сетке, он легко может забрать победу»

Теги UFC MMA Стивен Томпсон Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Легковес UFC Чейз Хупер спрогнозировал предстоящий 16 декабря бой между казахстанским файтером полусреднего дивизиона Шавкатом Рахмоновым и американцем Стивеном Томпсоном:

— Я пересматривал бой Шавката с Джеффом Нилом вместе с одним из тренеров Томпсона. Меня удивило, как много страйков Шавкат выбрасывал Джеффу Нилу. И он пропускал удары от Нила в ответ. Джефф Нил ниже ростом, он больше боксер. У «Вандербоя» отличные размах рук и тайминг. Если он не будет позволять прижать себя к сетке или взять в клинч, а также избегать подсечек, думаю, он сможет легко забрать победу, — поделился в разговоре с журналистом Джеймсом Линчем Хупер.

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