Эксперт о бое Рахмонов – Томпсон: «Если Шавкат победит, то станет очень близок к титульному бою»

Эксперт и инсайдер ММА Марсель Дорфф прокомментировал предстоящий бой Шавката Рахмонова и Стивена Томпсона.

«Шавкат — универсальный боец. Единственный способ победить Томпсону — это сохранить дистанцию и выиграть по объему. Не думаю, что он сможет делать это три раунда, потому что Шавкат такого не допустит. Рахмонов в состоянии победить на ногах, но борьба в партере, вероятно, будет для него более простым способом выполнить свою работу.

Думаю, если Шавкат победит, то станет очень близок к титульному бою. Возможно, для этого понадобится ещё одна победа над главным претендентом. Это также зависит от того, как сможет победить Шавкат. Если просто окажется сильнее, то ему обязательно понадобится еще один бой. Если будет доминировать и завершит поединок досрочно — шансов на чемпионский бой будет больше», — заявил Дорфф.

Бой Рахмонова и Томпсона состоится 17 декабря на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США).

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