Шесть из десяти бойцов UFC отдали победу Шавкату Рахмонову в бою с Томпсоном

Бойцы ММА приняли участие в опросе, в котором им предлагали выбрать победителя боя казахстанского проспекта UFC Шавката Рахмонова (17-0) с американцем Стивеном Томпсоном (17-6-1).

Голосование организовал журналист Джеймс Линч, а участниками стали 10 бойцов UFC. Джефф Нил, Дракар Клозе, Мэтт Фревола, Маркель Медерос, Назим Садыков и россиянин Ринат Фахретдинов отдали предпочтение казахстанцу.

Напомним, что бой Рахмонова с Томпсоном пройдет в ночь с 16 на 17 декабря в рамках турнира UFC 296 в Лас-Вегасе (США).

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