Бекман Сойлыбаев одержал 18 победу в карьере

Казахстанский боксер Бекман Сойлыбаев (17-1, 8 КО) выступил на вечере профессионального бокса в Трабзоне (Турция).

Соперником казахстанца стал узбекистанец Мирзамухаммад Хикматуллаев (9-5, 6 КО).

Бой завершился во втором раунде. Узбек травмировал плечо и не смог продолжить поединок.

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