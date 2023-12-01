Казахстанский боксер первого среднего веса Садриддин Ахмедов объявил о расставании с промоутером.

Боксер поблагодарил канадскую компанию Eye of the Tiger Management и ее босса Камила Эстефана. Сейчас Ахметов находится в США и планирует возвращение на ринг. У него есть предложения от американских промоутеров, но их имя не уточнил.

Статистика 25-летнего Ахмедова – 13-0 (11 нокаутов). Под эгидой EOTM он провел 11 боев, еще два поединка прошли в Казахстане.

Простой Ахмедова составляет 11 месяцев. С января 2020 года он провел всего два боя.

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