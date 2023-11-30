Абель Санчес вспомнил спарринг GGG с Бенавидесом: «Давид в 16 лет обладал такими качествами, с которыми Головкину приходилось разбираться»

Абель Санчес раскрыл детали старта карьеры временного чемпиона WBC Давида Бенавидеса: специалист вспомнил, как в 16 лет вундеркинд бился с Геннадием Головкиным.

«Когда Давиду было 16 лет, он был в моем зале и спарринговал с Геннадием Головкиным. При этом из 20-25 парней, которые на тот момент проводили спарринги с GGG, Бенавидес, пожалуй, был лучшим. Хотя ему было всего 16. Конечно, Геннадий никогда не делал лишнего в спаррингах, он всегда берег своих спарринг-партнеров, позволял им спокойно работать и работал сам.

Но Давид не только был агрессивным, но в свои 16 обладал такими качествами, с которыми Головкину приходилось разбираться. Понятно, что у Геннадия было больше опыта, но Давид стабильно прибавлял. Думаю, это то, что любой тренер хочет видеть у молодых бойцов, – улучшение с каждым боем», – рассказал тренер в интервью Fight Hub TV.

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