Саят Абдрахманов: «Царукян, Рахмонов и Евлоев находятся в шаге от титула UFC»

Менеджер бойцов UFC Саят Абдрахманов считает, что Арман Царукян, Шавкат Рахмонов и Мовсар Евлоев находятся в шаге от титульных боев.

«Арман Царукян, Шавкат Рахмонов, Мовсар Евлоев – считаю, что они все в одном шаге от титула. Один-два боя им нужно – это максимум. Все будет зависеть от результатов следующих боев», – сказал Абдрахманов.

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