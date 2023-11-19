Ильяс Хамзин о дальнейших планах: «Хотел реванш с бразильцем, но он не горит желанием»

Теги MMA RCC Sports.ru - Казахстан Ильяс Хамзин Спорт Казахстана

Ильяс Хамзин рассказал о своих ближайших планах по возвращению в октагон:

«Было в планах сделать реванш с бразильцем (Магнусом Конрадо), но он пока не горит желанием. Хотел в декабре подраться, но оказывается перелом обеих рук после последнего боя, пришлось сниматься. Надо восстановиться и готовиться на февраль»

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